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15 років в'язниці отримали два бойовики "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 12:45
15 років в'язниці отримали два бойовики ЛДНР, які воювали проти ЗСУ
Фото: Telegram \ Київська міська прокуратура

Суд у Києві призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі ще двом громадянам України – бойовикам "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Солом'янський районний суд міста Києва визнав чоловіків винними у вчиненні інкримінованих злочинів і призначив їм покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Їх обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і участі в заборонених збройних формуваннях (ч.2 ст.111, ч.2 ст.260 КК України).

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Дослівно: "Прокурором у суді доведено, що один з обвинувачених, 38-річний уродженець Луганської області, у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області – у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в НЗФ так званої "ЛНР".

Чоловіка було призначено на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції днр", який створено, підпорядковано, керовано та профінансовано РФ".

Деталі: Інший обвинувачений, як інформують у Київській прокуратурі, у лютому 2022 року, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в "ДНР" та був призначений на посаду стрільця "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілецького батальйону народної міліції ДНР".

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Дослівно: "Діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені проводили облаштування вогневих позицій для збройного опору Збройним силам України та здійснювали охорону захоплених територій України".

Передісторія:

  • У червні 2023 року Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо шістьох чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення РФ до України, перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛДНР".
  • За інформацією прокуратури, їхню злочинну діяльність припинили військовослужбовці ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

Теми: війнапрокуратурасудбойові дії
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