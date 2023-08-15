15 лет тюрьмы получили два боевика "ЛДНР", которые воевали против ВСУ
Суд в Киеве назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы еще двум гражданам Украины – боевикам "ЛДНР", которые воевали против ВСУ.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Соломенский районный суд города Киева признал мужчин виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в запрещенных вооруженных формированиях (ч.2 ст.111, ч.2 ст.260 УК Украины).
Дословно: "Прокурором в суде доказано, что один из обвиняемых, 38-летний уроженец Луганской области, в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области - в городе Алчевске, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой "ЛНР".
Мужчина был назначен на должность помощника гранатометчика "204 полка 4 роты 3 взвода народной милиции днр", который создан, подчинен, управляется и профинансирован РФ".
Детали: Другой обвиняемый, как информируют в Киевской прокуратуре, в феврале 2022 года, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в "ДНР" и был назначен на должность стрелка "1 отделения 2 взвода 2 роты стрелкового батальона народной милиции ДНР".
Дословно: "Действуя в составе различных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, обвиняемые проводили обустройство огневых позиций для вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и осуществляли охрану захваченных территорий Украины".
Предыстория:
- В июне 2023 года Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шестерых мужчин, которые после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, перешли на сторону врага и участвовали в незаконных вооруженных формированиях так называемых "ЛДНР".
По информации прокуратуры, их преступную деятельность прекратили военнослужащие ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.