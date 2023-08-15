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15 лет тюрьмы получили два боевика "ЛДНР", которые воевали против ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 12:45
15 лет тюрьмы получили два боевика ЛДНР, которые воевали против ВСУ
Фото: Telegram \ Киевская городская прокуратура

Суд в Киеве назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы еще двум гражданам Украины – боевикам "ЛДНР", которые воевали против ВСУ.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Соломенский районный суд города Киева признал мужчин виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в запрещенных вооруженных формированиях (ч.2 ст.111, ч.2 ст.260 УК Украины).

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Дословно: "Прокурором в суде доказано, что один из обвиняемых, 38-летний уроженец Луганской области, в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области - в городе Алчевске, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой "ЛНР".

Мужчина был назначен на должность помощника гранатометчика "204 полка 4 роты 3 взвода народной милиции днр", который создан, подчинен, управляется и профинансирован РФ".

Детали: Другой обвиняемый, как информируют в Киевской прокуратуре, в феврале 2022 года, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в "ДНР" и был назначен на должность стрелка "1 отделения 2 взвода 2 роты стрелкового батальона народной милиции ДНР".

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Дословно: "Действуя в составе различных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, обвиняемые проводили обустройство огневых позиций для вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и осуществляли охрану захваченных территорий Украины".

Предыстория:

  • В июне 2023 года Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шестерых мужчин, которые после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, перешли на сторону врага и участвовали в незаконных вооруженных формированиях так называемых "ЛДНР".
    По информации прокуратуры, их преступную деятельность прекратили военнослужащие ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

Темы: войнапрокуратурасудбоевые действия
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