У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври
Працівники столичної поліції нікого не пропускають на територію Нижньої лаври у Києві через центральний вхід.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Біля входу чергують близько 20 правоохоронців.
За даними кореспондента видання, на території Нижньої лаври зараз перебувають поліцейські, працівники заповідника та ін.
Біля 57-го корпусу Лаври чергує поліцейський, на дверях оголошення: "Доступ до корпусу заборонено".
Зазначається, що обстановка на території Нижньої лаври спокійна.
Біля центрального входу до Лаври зібралося близько 20 осіб, переважно жінки середнього віку. Люди тримають дерев'яні хрести й ікони та моляться.
Раніше на телеграм-каналі УПЦ з'явилась інформація нібито про штурм 54, 57 та 58 корпусів Лаври.
У поліції запевнили, що по суті забезпечують публічну безпеку та порядок. На місці є директор заповідника, є комісія Мінкульту, яка працює.
Ці люди мають рішення суду, згідно з яким вони мають право на законних підставах потрапити до цих корпусів, зазначили правоохоронці.