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У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 13:10
У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври
фото "Укрінформ"

Працівники столичної поліції нікого не пропускають на територію Нижньої лаври у Києві через центральний вхід.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Біля входу чергують близько 20 правоохоронців.

За даними кореспондента видання, на території Нижньої лаври зараз перебувають поліцейські, працівники заповідника та ін.

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Біля 57-го корпусу Лаври чергує поліцейський, на дверях оголошення: "Доступ до корпусу заборонено".

Зазначається, що обстановка на території Нижньої лаври спокійна.

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Біля центрального входу до Лаври зібралося близько 20 осіб, переважно жінки середнього віку. Люди тримають дерев'яні хрести й ікони та моляться.

Раніше на телеграм-каналі УПЦ з'явилась інформація нібито про штурм 54, 57 та 58 корпусів Лаври.

У поліції запевнили, що по суті забезпечують публічну безпеку та порядок. На місці є директор заповідника, є комісія Мінкульту, яка працює.

Ці люди мають рішення суду, згідно з яким вони мають право на законних підставах потрапити до цих корпусів, зазначили правоохоронці.

Теми: КиївУПЦ МПполіція
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