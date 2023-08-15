В Киеве полиция закрыла центральный вход в Нижнюю лавру

Работники столичной полиции никого не пропускают на территорию Нижней лавры в Киеве через центральный вход.

Источник: "Укринформ"

Детали: У входа дежурят около 20 правоохранителей.

По данным корреспондента издания, на территории Нижней лавры сейчас находятся полицейские, работники заповедника и др.

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Возле 57-го корпуса Лавры дежурит полицейский, на дверях объявление: "Доступ к корпусу запрещен".

Отмечается, что обстановка на территории Нижней лавры спокойная.

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У центрального входа в Лавру собралось около 20 человек, преимущественно женщины среднего возраста. Люди держат деревянные кресты, иконы и молятся.

Ранее на телеграм-канале УПЦ появилась информация якобы о штурме 54, 57 и 58 корпусов Лавры.

В полиции заверили, что по сути обеспечивают публичную безопасность и порядок. На месте есть директор заповедника, есть комиссия Минкульта, которая работает.

Эти люди имеют решение суда, согласно которому они имеют право на законных основаниях попасть в эти корпуса, отметили правоохранители.