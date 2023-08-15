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В Росії у понеділок розбився навчально-бойовий літак, загинув командир авіабази

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 13:35
В Росії у понеділок розбився навчально-бойовий літак, загинув командир авіабази
Командир навчальної авіаційної бази міста Майкоп полковник Вадим Гуров. Фото з Telegram-каналу "База"

Командир навчальної авіаційної бази міста Майкоп полковник Вадим Гуров загинув у результаті аварії навчально-бойового літака Л-39 у російській республіці Адигея увечері 14 серпня.  

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і РБК із посиланням на Міноборони РФ, російські Telegram-канали 

Деталі: Раніше Міноборони РФ повідомляло про аварію Л-39 і загибель члена екіпажу.

За інформацією Telegram-каналу "База", унаслідок аварії загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадим Гуров.

За словами джерел, під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.

Також у літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубинська Михайло Ліпаткін. Його госпіталізували з травмами.  

Для довідки: Л-39 "Альбатрос" − чехословацький навчально-бойовий літак, створений наприкінці 1960-х років. У 1972 році був обраний основним навчально-тренувальним літаком країн − учасниць Організації Варшавського договору. Загалом було побудовано 2 868 одиниць Л-39.

Нині, за даними РБЛ, Л-39 є основним навчально-тренувальним літаком російських Повітряно-космічних сил.

Передісторія: 

Теми: Росіяавіакатастрофи
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