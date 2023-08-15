В России в понедельник разбился учебно-боевой самолет, погиб командир авиабазы
Командир учебной авиационной базы города Майкоп полковник Вадим Гуров погиб в результате аварии учебно-боевого самолета Л-39 в российской республике Адыгея вечером 14 августа.
Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РБК со ссылкой на Минобороны РФ, российские Telegram-каналы
Детали: Ранее Минобороны РФ сообщало об аварии Л-39 и гибели члена экипажа.
По информации Telegram-канала "База", в результате крушения погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров.
По словам источников, при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт, после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации. Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте.
Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.
Для справки: Л-39 "Альбатрос" − чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный в конце 1960-х годов. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран − участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено 2 868 единиц Л-39.
В настоящее время, по данным РБК, Л-39 является основным учебно-тренировочным самолетом российских Воздушно-космических сил.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что вечером 14 августа на аэродроме в Краснодарском крае России потерпел авиакатастрофу учебный самолет, один из членов экипажа погиб.