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В России в понедельник разбился учебно-боевой самолет, погиб командир авиабазы

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 13:35
В России в понедельник разбился учебно-боевой самолет, погиб командир авиабазы
Командир учебной авиационной базы города Майкоп полковник Вадим Гуров. Фото из Telegram-канала "База"

Командир учебной авиационной базы города Майкоп полковник Вадим Гуров погиб в результате аварии учебно-боевого самолета Л-39 в российской республике Адыгея вечером 14 августа.

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РБК со ссылкой на Минобороны РФ, российские Telegram-каналы  

Детали: Ранее Минобороны РФ сообщало об аварии Л-39 и гибели члена экипажа.

По информации Telegram-канала "База", в результате крушения погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров.

По словам источников, при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт, после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации. Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте.

Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.  

Для справки: Л-39 "Альбатрос" − чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный в конце 1960-х годов. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран − участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено 2 868 единиц Л-39.

В настоящее время, по данным РБК, Л-39 является основным учебно-тренировочным самолетом российских Воздушно-космических сил.

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Темы: Росcияавиакатастрофы
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