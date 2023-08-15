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ЦНС: У Росії готуються до евакуації на випадок аварії на Курській АЕС, може бути провокація

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 серпня 2023, 14:09
ЦНС: У Росії готуються до евакуації на випадок аварії на Курській АЕС, може бути провокація
Фото: gettyimages

Росіяни відпрацьовують евакуацію на випадок аварії на Курській АЕС. За інформацією Спротиву, вони планують провокацію.

Джерело: Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля у Курській області

Деталі: За інформацією ЦНС, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, хоча населення області – понад 1 млн осіб, а самого Курська – 435 тис. ЦНС повідомляє, що йдеться про 5% від населення області, що "свідчить про "обраність" тих, хто попав в список".

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Зокрема, людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області, до населених пунктів Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

Дослівно: "Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС".

 
 

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Теми: РосіяАЕС
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