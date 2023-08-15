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ЦНС: В России готовятся к эвакуации на случай аварии на Курской АЭС, возможна провокация

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 августа 2023, 14:09
ЦНС: В России готовятся к эвакуации на случай аварии на Курской АЭС, возможна провокация
Фото: gettyimages

Россияне отрабатывают эвакуацию на случай аварии на Курской АЭС. По информации Сопротивления, они планируют провокацию.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья в Курской области

Детали: По информации ЦНС, в Курской области продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления.

Всего эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, хотя население области - более 1 млн человек, а самого Курска - 435 тыс. ЦНС сообщает, что речь идет о 5% от населения области, что "свидетельствует об "избранности" тех, кто попал в список".

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В частности, людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области, в населенные пункты Железногорский, Большое Солдатское, Щигры, Горшечное.

Дословно: "Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата ЗАЭС".

 
 

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Темы: РосcияАЭС
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