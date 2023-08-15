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Німецький концерн підтвердив, що передасть Україні дрони нового покоління

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 16:44
Німецький концерн підтвердив, що передасть Україні дрони нового покоління
Розвідувальний безпілотник Luna NG, фото: Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall підтвердив, що планує відправити в Україну сучасні розвідувальні БПЛА Luna NG.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті компанії

Деталі: У повідомленні йдеться, що розвідувальний безпілотний літальний апарат нового покоління Luna NG з повітряною підтримкою ближнього радіуса дії незабаром почне діяти в Україні.

Зазначають, що концерн поставить системи українським Збройним силам від імені Німеччини протягом 2023 року.

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"Пакет безпілотників" складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти та військових вантажівок.

Нова Luna від Rheinmetall – це нещодавно розроблена безпілотна система, яка перевершує попередню модель за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Крім використання як розвідувальної системи, дрони також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

Безпілотники відіграють важливу роль у війні в Україні. Росія масово атакує військові та цивільні об'єкти за допомогою іранських дронів-камікадзе. Але розвідувальні дрони також важливі для військових операцій України. Оперативний досвід показує, що результати розвідки в режимі реального часу відіграють вирішальну роль у проведенні операцій.

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Теми: НімеччинаУкраїнабезпілотникитехнології
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