Немецкий концерн подтвердил, что передаст Украине дроны нового поколения

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил, что планирует отправить в Украину современные разведывательные БПЛА Luna NG.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте компании

Детали: В сообщении говорится, что разведывательный беспилотный летательный аппарат нового поколения Luna NG с воздушной поддержкой ближнего радиуса действия вскоре начнет действовать в Украине.

Отмечается, что концерн поставит системы украинским Вооруженным силам от имени Германии в течение 2023 года.

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"Пакет беспилотников" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапульты и военных грузовиков.

Новая Luna от Rheinmetall – это недавно разработанная беспилотная система, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Беспилотники играют важную роль в войне в Украине. Россия массово атакует военные и гражданские объекты с помощью иранских дронов-камикадзе. Но разведывательные дроны также важны для военных операций Украины. Оперативный опыт показывает, что результаты разведки в режиме реального времени играют решающую роль в проведении операций.

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