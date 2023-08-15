Немецкий концерн подтвердил, что передаст Украине дроны нового поколения
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил, что планирует отправить в Украину современные разведывательные БПЛА Luna NG.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте компании
Детали: В сообщении говорится, что разведывательный беспилотный летательный аппарат нового поколения Luna NG с воздушной поддержкой ближнего радиуса действия вскоре начнет действовать в Украине.
Отмечается, что концерн поставит системы украинским Вооруженным силам от имени Германии в течение 2023 года.
"Пакет беспилотников" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапульты и военных грузовиков.
Новая Luna от Rheinmetall – это недавно разработанная беспилотная система, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.
Беспилотники играют важную роль в войне в Украине. Россия массово атакует военные и гражданские объекты с помощью иранских дронов-камикадзе. Но разведывательные дроны также важны для военных операций Украины. Оперативный опыт показывает, что результаты разведки в режиме реального времени играют решающую роль в проведении операций.
Напомним:
- Rheinmetall планирует поставить в Украину самые современные разведывательные беспилотники.
- Британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем.