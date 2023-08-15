Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі

Євген КізіловВівторок, 15 серпня 2023, 17:08
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
Успенський (Георгіївський) собор у Каневі, фото прокуратури

Прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення Успенського собору в Каневі, що на Черкащині, від "Української православної церкви Московського патріархату" до держави.

Джерело: сайт Черкаської обласної прокуратури

Деталі: За інформацією прокуратури, у 2003 році виконавчий комітет Канівської міської ради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на пам’ятку археології національного значення – Успенський (Георгіївський) собор 1144 року побудови, що в подальшому стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Правоохоронці наголошують, що виконком діяв всупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам’ятки археології у власності будь-якої форми, крім державної.

Матеріали для позову підготувала Служба безпеки України.

Теми: УПЦ МПЧеркаська областьцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
УПЦ МП
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври
Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: