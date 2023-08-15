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Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі

Євген КізіловВівторок, 15 серпня 2023, 17:08
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
Успенський (Георгіївський) собор у Каневі, фото прокуратури

Прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення Успенського собору в Каневі, що на Черкащині, від "Української православної церкви Московського патріархату" до держави.

Джерело: сайт Черкаської обласної прокуратури

Деталі: За інформацією прокуратури, у 2003 році виконавчий комітет Канівської міської ради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на пам’ятку археології національного значення – Успенський (Георгіївський) собор 1144 року побудови, що в подальшому стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Правоохоронці наголошують, що виконком діяв всупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам’ятки археології у власності будь-якої форми, крім державної.

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Матеріали для позову підготувала Служба безпеки України.

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Теми: УПЦ МПЧеркаська областьцерква
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