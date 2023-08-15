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Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству

Евгений КизиловВторник, 15 августа 2023, 17:08
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
Успенский (Георгиевский) собор в Каневе, фото прокуратуры

Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении Успенского собора в Каневе, что в Черкасской области, от "Украинской православной церкви Московского патриархата" к государству.

Источник: сайт Черкасской областной прокуратуры

Детали: По информации прокуратуры, в 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на памятник археологии национального значения – Успенского (Георгиевский) собора 1144 года постройки, что в дальнейшем стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

Правоохранители подчеркивают, что исполком действовал вопреки требованиям закона, а также прямому запрету относительно пребывания памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной.

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Материалы для иска подготовила Служба безопасности Украины.

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Темы: УПЦ МПЧеркасская областьцерковь
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