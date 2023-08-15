Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству

Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении Успенского собора в Каневе, что в Черкасской области, от "Украинской православной церкви Московского патриархата" к государству.

Источник: сайт Черкасской областной прокуратуры

Детали: По информации прокуратуры, в 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на памятник археологии национального значения – Успенского (Георгиевский) собора 1144 года постройки, что в дальнейшем стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

Правоохранители подчеркивают, что исполком действовал вопреки требованиям закона, а также прямому запрету относительно пребывания памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной.

Материалы для иска подготовила Служба безопасности Украины.