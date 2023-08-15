Росіяни скинули на мирну Донеччину авіабомби та накрили артвогнем: є жертви

Російські окупанти 15 серпня скинули на Донеччину авіабомби та накрили вогнем із артилерії: 5 поранених та 2 загиблих цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 15 серпня війська РФ накрили населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах.

Близько 08:30 окупанти атакували с. Північне (відноситься до м. Торецька) із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого зазнали поранень двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Реклама:

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та смт Ямполі.

Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок.

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду.