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Россияне сбросили на мирную Донетчину авиабомбы и накрыли артобстрелом: есть жертвы

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 17:50
Россияне сбросили на мирную Донетчину авиабомбы и накрыли артобстрелом: есть жертвы
фото прокуратуры

Российские оккупанты 15 августа сбросили на Донетчину авиабомбы и накрыли огнем из артиллерии: 5 раненых и 2 погибших гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 15 августа войска РФ накрыли населенные пункты в Краматорском и Бахмутском районах.

Около 08:30 оккупанты атаковали с. Северное (относится к г. Торецк) с применением авиабомб ФАБ-250, в результате чего получили ранения двое местных жителей - 52-летний мужчина, который находился во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка.

Через несколько часов россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор в городе Северске и пгт Ямполе.

От попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме этого, получили телесные повреждения трое женщин.

Обломками снарядов повреждены дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозяйственная постройка.

Темы: Донецкая областьвойна
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