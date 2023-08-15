Зеленський на Запоріжжі зустрівся з військовими: говорили про Оріхівський напрямок

Зеленський зустрічається з військовими у Запоріжжі, скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський 15 серпня перебуває на Запоріжжі. Там він зустрівся з командуванням 65-ї окремої механізованої бригади.

Джерело: Зеленський у Facebook і Telegram

Пряма мова: "Запоріжжя. Зустрівся з командуванням 65-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Таврія" на Оріхівському напрямку".

Деталі: За словами президента, на зустрічі було обговорено перебіг бойових дій на ділянках фронту, які належать до зони відповідальності бригади, проблемні питання, потреби.

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Пряма мова: "Україна пишається своїми воїнами, які роблять усе, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Дякую за службу!"

Більше деталей: Також Зеленський зустрівся з командуванням 116-ї окремої механізованої бригади зі складу тієї ж "Таврії".

Під час зустрічі він заслухав доповідь про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які належать до зони відповідальності бригади. Обговорили найбільш проблемні питання та потреби.