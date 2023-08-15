Зеленский в Запорожской области встретился с военными: говорили об Ореховском направлении
Президент Владимир Зеленский 15 августа находится в Запорожской области. Там он встретился с командованием 65-й отдельной механизированной бригады.
Источник: Зеленский в Facebook и Telegram
Прямая речь: "Запорожье. Встретился с командованием 65-й отдельной механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи в составе ОСУВ "Таврия" на Ореховском направлении".
Детали: По словам президента, на встрече обсуждался ход боевых действий на участках фронта, которые относятся к зоне ответственности бригады, проблемные вопросы, потребности.
Прямая речь: "Украина гордится своими воинами, которые делают все, чтобы изгнать оккупантов с нашей земли. Спасибо за службу!"
Больше деталей: Также Зеленский встретился с командованием 116-й отдельной механизированной бригады из состава той же "Таврии".
Во время встречи он заслушал доклад о ходе боевых действий на участках фронта, которые относятся к зоне ответственности бригады. Обсудили наиболее проблемные вопросы и потребности.