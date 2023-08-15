Зеленский в Запорожской области встретился с военными: говорили об Ореховском направлении

Зеленский встречается с военными в Запорожье, скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский 15 августа находится в Запорожской области. Там он встретился с командованием 65-й отдельной механизированной бригады.

Источник: Зеленский в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Запорожье. Встретился с командованием 65-й отдельной механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи в составе ОСУВ "Таврия" на Ореховском направлении".

Детали: По словам президента, на встрече обсуждался ход боевых действий на участках фронта, которые относятся к зоне ответственности бригады, проблемные вопросы, потребности.

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Прямая речь: "Украина гордится своими воинами, которые делают все, чтобы изгнать оккупантов с нашей земли. Спасибо за службу!"

Больше деталей: Также Зеленский встретился с командованием 116-й отдельной механизированной бригады из состава той же "Таврии".

Во время встречи он заслушал доклад о ходе боевых действий на участках фронта, которые относятся к зоне ответственности бригады. Обсудили наиболее проблемные вопросы и потребности.