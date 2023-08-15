Розмови про вступ до НАТО в обмін на відмову від територій неприйнятні – МЗС

Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в Північноатлантичний альянс в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують.

Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО".

Деталі: Ніколенко додав, що українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Цьому передувало: Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російській Федерації, але рішення про це має приймати Київ.