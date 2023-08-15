Разговоры о вступлении в НАТО в обмен на отказ от территорий неприемлемы – МИД

Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в Североатлантический альянс в обмен на отказ от части украинских территорий в пользу России.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют.

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Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Напротив, в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО".

Детали: Николенко добавил, что украинские дипломаты настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.

Этому предшествовало: Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен предположил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации, но решение об этом должен принимать Киев.