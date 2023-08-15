Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разговоры о вступлении в НАТО в обмен на отказ от территорий неприемлемы – МИД

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 19:16
Разговоры о вступлении в НАТО в обмен на отказ от территорий неприемлемы – МИД
МИД Украины, фото Михаила Ткача, УП

Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в Североатлантический альянс в обмен на отказ от части украинских территорий в пользу России. 

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют.

Реклама:

Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Напротив, в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО".

Детали: Николенко добавил, что украинские дипломаты настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.

Этому предшествовало: Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен предположил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации, но решение об этом должен принимать Киев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОУкраинаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
НАТО
У Зеленского отреагировали на идею НАТО об отказе Украины от территорий
В НАТО не исключили членство Украины в обмен на отказ от части территории
Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО – глава Минобороны Болгарии
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: