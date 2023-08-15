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У НАТО запевняють у підтримці України попри ідею членства в обмін на поступки РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 19:50

Позиція Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України "чітка та незмінна" попри заяви керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена про можливість прийняття України в Альянс у випадку поступок територією на користь Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посадовця НАТО

Пряма мова: "Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру".

Деталі: Посадовець Альянсу наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

"І очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться", – додав співрозмовник "Європравди".

Цьому передувало: Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Питання членства України в Альянсі було однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: НАТОУкраїна
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