Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАТО запевняють у підтримці України попри ідею членства в обмін на поступки РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 19:50

Позиція Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України "чітка та незмінна" попри заяви керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена про можливість прийняття України в Альянс у випадку поступок територією на користь Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посадовця НАТО

Пряма мова: "Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру".

Деталі: Посадовець Альянсу наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

Реклама:

"І очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться", – додав співрозмовник "Європравди".

Цьому передувало: Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Питання членства України в Альянсі було однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
НАТО
У Зеленського відреагували на ідею НАТО про відмову України від територій
Розмови про вступ до НАТО в обмін на відмову від територій неприйнятні – МЗС
У НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини території
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: