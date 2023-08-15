В НАТО уверяют в поддержке Украины, несмотря на идею членства в обмен на уступки РФ

Позиция Североатлантического альянса по поддержке Украины "четкая и неизменная" несмотря на заявления руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о возможности принятия Украины в Альянс в случае уступок территорий в пользу России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника НАТО

Прямая речь: "Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, как подтвердили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы преданы достижению справедливого и прочного мира".

Детали: Чиновник Альянса отметил, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира.

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"И очевидно, что существует потребность в договоренностях по безопасности, которые бы гарантировали, что война не повторится", – добавил собеседник "Европравды".

Этому предшествовало: Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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