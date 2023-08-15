В Україні була повітряна тривога через зліт МіГів у Росії

Ввечері 15 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російських літаків-винищувачів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Росії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог

Пряма мова ПС ЗСУ: "Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородської області РФ!".

Деталі: Станом на 20:25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України.

Оновлено: О 21:35 почалися відбої – з Києва та Вінницької області, в яких тривогу оголосили першими. Повітряні сили оголосили "відбій небезпеки".

Тотальна повітряна тривога в Україні за цю добу оголошувалася вже втретє, перша була вночі, друга – вдень.

Внаслідок нічної атаки постраждали об'єкти у Луцьку, Львові, Дніпрі, Смілі на Черкащині та на Хмельниччині.