В Україні була повітряна тривога через зліт МіГів у Росії
Вівторок, 15 серпня 2023, 20:27
Ввечері 15 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російських літаків-винищувачів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Росії.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог
Пряма мова ПС ЗСУ: "Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородської області РФ!".
Деталі: Станом на 20:25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України.
Оновлено: О 21:35 почалися відбої – з Києва та Вінницької області, в яких тривогу оголосили першими. Повітряні сили оголосили "відбій небезпеки".
Тотальна повітряна тривога в Україні за цю добу оголошувалася вже втретє, перша була вночі, друга – вдень.
Внаслідок нічної атаки постраждали об'єкти у Луцьку, Львові, Дніпрі, Смілі на Черкащині та на Хмельниччині.
УП, оновлено