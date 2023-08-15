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В Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГов в России

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 20:27
В Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГов в России
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

Вечером 15 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов-истребителей МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в России.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Прямая речь ВС ВСУ: "Зафиксирован взлет вражеских МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!".

Детали: По состоянию на 20:25 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

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Обновлено: В 21:35 начались отбои – с Киева и Винницкой области, в которых тревогу объявили первыми. Воздушные силы объявили "отбой опасности".

Тотальная воздушная тревога в Украине за эти сутки объявлялась уже в третий раз, первая была ночью, вторая – днем.

В результате ночной атаки пострадали объекты в Луцке, Львове, Днепре, Смиле Черкасской области и в Хмельницкой области.

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Темы: воздушная тревогавойнаУкраинаРосcия
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