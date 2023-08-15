В Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГов в России
Вечером 15 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов-истребителей МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в России.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Прямая речь ВС ВСУ: "Зафиксирован взлет вражеских МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!".
Детали: По состоянию на 20:25 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.
Обновлено: В 21:35 начались отбои – с Киева и Винницкой области, в которых тревогу объявили первыми. Воздушные силы объявили "отбой опасности".
Тотальная воздушная тревога в Украине за эти сутки объявлялась уже в третий раз, первая была ночью, вторая – днем.
В результате ночной атаки пострадали объекты в Луцке, Львове, Днепре, Смиле Черкасской области и в Хмельницкой области.