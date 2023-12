Росія завдала масованого ракетного удару по 7 областях: 3 загиблих, пожежі, багато руйнувань

Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 15 серпня

Деталі: Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

У Волинській області під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО. Одна російська ракета влучила у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох потерпілих. Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація зʼясовується.

У Черкаській області російські ракети поцілили по території приватного підприємства та по території медзакладу у місті Сміла. Минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання − частина міста наразі без води. На місці працюють відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

На Львівщині уламки російських ракет впали на багатоквартирні житлові будинки у Львові, спричинивши загоряння та руйнування. Людей евакуювали. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували в різних частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби.

Попередньо відомо про 10 потерпілих. Інформація ще уточнюється.

One more night and more terror. Massive missile attack on Ukrainian cities.



Civilian objects, residential buildings, enterprises - this is what aggressor is fighting against.



Rescuers @SESU_UA work and eliminate the consequences of shelling.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/8CrXR44puC