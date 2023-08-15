Росія завдала масованого ракетного удару по 7 областях: 3 загиблих, пожежі, багато руйнувань

Пошкоджений у результаті російського ракетного удару спортивний об'єкт у Дніпрі. Фото з Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 15 серпня

Деталі: Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

У Волинській області під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО. Одна російська ракета влучила у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох потерпілих. Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація зʼясовується.

У Черкаській області російські ракети поцілили по території приватного підприємства та по території медзакладу у місті Сміла. Минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання − частина міста наразі без води. На місці працюють відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

На Львівщині уламки російських ракет впали на багатоквартирні житлові будинки у Львові, спричинивши загоряння та руйнування. Людей евакуювали. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Фото ДСНС

Невеликі загоряння фіксували в різних частинах Львова. Їх оперативно загасили.

фото ДСНС

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби.

Пошкоджений будинок у Львові Фото з telegram голови ЛЬвівської ОВА Максима Козицького

Попередньо відомо про 10 потерпілих. Інформація ще уточнюється.

Пошкоджений будинок на Львівщині ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОВА МАКСИМА КОЗИЦЬКОГО

One more night and more terror. Massive missile attack on Ukrainian cities.



Civilian objects, residential buildings, enterprises - this is what aggressor is fighting against.



Rescuers @SESU_UA work and eliminate the consequences of shelling.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/8CrXR44puC — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

Дніпропетровщина: під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру, поціливши по промисловому підприємству. Поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували, у стані середньої тяжкості. Пожежу локалізували. Загалом під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Пошкоджений у результаті російського ракетного удару спортивний об'єкт у Дніпрі Фото з Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

На Хмельниччині вранці, під час повітряної тривоги, було чутно серію вибухів. В регіоні працювали сили ППО. Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Івано-Франківська область: внаслідок ракетних обстрілів ворога вранці 15 серпня на території Коломийського району області зафіксовано падіння уламків ракет в с. Булелуя Снятинської ОТГ по одному домоволодінню. Пошкоджено 2 господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає.

Пошкоджений будинок на Прикарпатті Фото з Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

На Київщині повітряна тривога тривала дві години. В області працювало ППО. Жертв, постраждалих, влучань немає. Оперативні групи продовжують роботу над виявленням можливих пошкоджень внаслідок падіння уламків.

На Чернігівщині за добу було 5 обстрілів (82 вибухи). Ворог використовував міномети та артилерію: по Семенівській міській громаді Новгород-Сіверського району – у напрямку сіл Тимоновичі та Карповичі із мінометів, села Хотіївка – з артилерії. По Новгород-Сіверській міській громаді − у напрямку села Гремʼяч двічі із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: протягом дня 14 серпня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади. Ворог бив з мінометів, артилерії, гранатометів. Також з гелікоптера окупанти здійснили пуск ракет НАР. На щастя, минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

По Запорізькій області за минулу добу ворог завдав 107 ударів. Окупанти били по 29 населених пунктах. 92 артилерійських обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів. Степне знову потерпіло від чотирьох ракетних ударів. Шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Павлівці, Новодарівці, Темирівці, Ольгівському та Білогір'ю, два авіаудари − по Оріхову та Таврійському. Залізничне та Новодарівку ворог атакував безпілотниками.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Люди не постраждали.

Харківщина: за добу по області − одна людина загинуло, 10 дістали поранення. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового. Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення ще четверо людей. Внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення 2 жінки, а також хлопець 14 років.

Луганщина: під загрозою ударів з неба перебувають усі звільнені населені пункти – від Стельмахівки до Білогорівки. Артилерійський вогонь противник відкрив по Невському, Діброві та Білогорівці. За добу противник здійснив 139 обстрілів (510 снарядів).

Донеччина: за добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Авдіївку, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Карлівка, с.Кліщіївка, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Пречистівка, с.Степанівка, Слов'янськ. Пошкоджено 6 житлових будинків (з них один − багатоквартирний), продовольчий склад, гараж, адмінбудівлю автобази, цивільний автомобіль, будівлі 4 промислових підприємств. По області за добу − одна людина загинула, 4 поранених.

Миколаївщина: 14 серпня з реактивних систем залпового вогню ворог завдавав ударів по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Під ворожим мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області росіяни здійснили 71 обстріл (290 снарядів), з них по м. Херсон − 6 обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; будівлю школи у Херсонському районі. Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.