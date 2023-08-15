У США запустили кампанію на підтримку України з прицілом на соратників Трампа

Неурядова організація Defending Democracy Together, критично налаштована до експрезидента США Дональда Трампа, розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт організації

Деталі: Кампанія "Republicans for Ukraine" вартістю два мільйони доларів передбачає трансляцію відео зі зверненнями виборців Республіканської партії, які закликатимуть членів Палати представників і Сенату США підтримати Україну.

Рекламні ролики зі свідченнями понад шести десятків прихильників республіканців – багато з яких підтримують партію вже кількадесят років – транслюватимуться на кабельному й мережевому телебаченні та в YouTube до кінця року, уточнюється в повідомленні.

У Defending Democracy Together додають, що зосередять рекламні зусилля на прийдешніх дебатах претендентів на номінацію на вибори президента, що відбудуться у Вісконсині 23 серпня.

Пряма мова представника організації Гуннер Рамер: "Забагато партійних лідерів, схоже, вважають, що немає ніякого покарання за те, що вони виступають проти української демократії та ролі Америки в підтримці боротьби за свободу".

Довідка: Defending Democracy Together описує себе як "адвокаційну організацію, створену консерваторами і республіканцями, які є прихильниками демократії протягом усього життя". Організація виступала проти Трампа і на підтримку виборчих прав.

Рекламна кампанія відбувається на тлі все більшого занепокоєння щодо зменшення підтримки України в Республіканській партії – як у Конгресі, так і в межах передвиборчої кампанії 2024 року.

Минулого тижня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України. Цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.