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В США запустили кампанию в поддержку Украины с прицелом на соратников Трампа

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 22:38

Неправительственная организация Defending Democracy Together, критически настроенная к экс-президенту США Дональду Трампу, начала кампанию с призывом к республиканским законодателям продолжать поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт организации

Детали: Кампания Republicans for Ukraine стоимостью два миллиона долларов предусматривает трансляцию на видео с обращениями избирателей Республиканской партии, которые будут призывать членов Палаты представителей и Сената США поддержать Украину.

Рекламные ролики со свидетельствами более шести десятков сторонников республиканцев – многие из которых поддерживают партию уже несколько десятков лет – будут транслироваться на кабельном и сетевом телевидении и в YouTube до конца года, уточняется в сообщении.

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В Defending Democracy Together добавляют, что будут сосредотачивать рекламные усилия на грядущих дебатах претендентов на номинацию на выборы президента, которые состоятся в Висконсине 23 августа.

Прямая речь представителя организации Гуннера Рамера: "Слишком много партийных лидеров, похоже, считают, что нет никакого наказания за то, что они выступают против украинской демократии и роли Америки в поддержке борьбы за свободу".

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Справка: Defending Democracy Together описывает себя как "адвокационную организацию, созданную консерваторами и республиканцами, которые являются сторонниками демократии на протяжении всей жизни". Организация выступала против Трампа и в поддержку избирательных прав.

Рекламная кампания происходит на фоне все большего беспокойства относительно уменьшения поддержки Украины в Республиканской партии – как в Конгрессе, так и в рамках предвыборной кампании 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. Yа этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Темы: СШАпомощь Украине
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