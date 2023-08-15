Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Чернігівську область за дорученням глави держави Володимира Зеленського, йшлося про безпеку кордону, опалювальний сезон і відновлення.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Пріоритетне питання – безпекова ситуація в регіоні, зазначили в ОП.

Разом із начальником Чернігівської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба провів оперативну нараду з представниками командування ОУВ "Чернігів" та 119-ї бригади територіальної оборони.

Реклама:

Пряма мова Кулеби: "Чернігівщина – регіон, який межує з ворожими країнами. Тому першочергове завдання – це постійне посилення безпеки на прикордонні. Військові, обласна та місцева влада у спільній координації мають над цим працювати. В умовах повномасштабної війни всі ланки управління повинні діяти як єдиний механізм".

Деталі: Не менш важливе питання – підготовка до опалювального сезону. Чернігів і область активно готуються до можливих викликів.

"В усіх регіонах зараз на порядку денному осінньо-зимовий період. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни цей сезон буде складнішим за попередній. Тому тут важлива спільна робота енергетиків і влади. Також важлива безпека працівників енергетичної галузі", – наголосив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник Андрія Єрмака також побував в Іванківській громаді, яка була під окупацією росіян 27 днів. Олексій Кулеба обговорив із начальником Чернігівської ОВА та головою громади шляхи пришвидшення процесу відновлення.

Він повідомив, що громада готується до початку навчального року: триває відбудова школи, відновлено та облаштовано укриття.

Кулеба відзначив, що в Іванківській громаді одні з найкращих темпів опрацювання заявок за програмою "єВідновлення".

"Звичайно, після окупації роботи багато. Як єдиний механізм, координуючи рішення та кроки на всіх рівнях, захищаємо життя й повертаємо життя на деокуповані території. З перемогою повернемо й мир на всю українську землю", – сказав він.

Чому це важливо: Андрій Єрмак, а тепер і його заступник опікуються низкою питань, які за посадою не належать до їхньої компетенції.