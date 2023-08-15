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Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 23:14
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Алексей Кулеба на Черниговщине, фото Офиса президента

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба посетил с рабочей поездкой Черниговскую область по поручению главы государства Владимира Зеленского, речь шла о безопасности границы, отопительном сезоне и восстановлении.

Источник: Офис президента

Детали: Приоритетный вопрос – ситуация с безопасностью в регионе, отметили в ОП. 

Вместе с начальником Черниговской областной военной администрации Алексей Кулеба провел оперативное совещание с представителями командования ОУВ "Чернигов" и 119-й бригады территориальной обороны.

Прямая речь Кулебы: "Черниговщина – регион, который граничит с враждебными странами. Поэтому первоочередная задача – это постоянное усиление безопасности на границе. Военные, областная и местная власть в общей координации должны над этим работать. В условиях полномасштабной войны все звенья управления должны действовать как единый механизм".

Детали: Не менее важный вопрос – подготовка к отопительному сезону. Чернигов и область активно готовятся к возможным вызовам.

"Во всех регионах сейчас на повестке дня осенне-зимний период. Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны этот сезон будет сложнее предыдущего. Поэтому здесь важна совместная работа энергетиков и власти. Также важна безопасность работников энергетической отрасли", – подчеркнул Кулеба.

Заместитель Андрея Ермака также побывал в Иванковской общине, которая была под оккупацией россиян 27 дней. Алексей Кулеба обсудил с начальником Черниговской ОГА и главой общины пути ускорения процесса восстановления.

Он сообщил, что община готовится к началу учебного года: продолжается восстановление школы, восстановлено и обустроено укрытие. 

Кулеба отметил, что в Иванковской общине один из лучших темпов обработки заявок по программе "еВідновлення". 

"Конечно, после оккупации работы много. Как единый механизм, координируя решения и шаги на всех уровнях, защищаем жизнь и возвращаем жизнь на деоккупированные территории. С победой вернем и мир на всю украинскую землю", – сказал он.

Почему это важно: Андрей Ермак, а теперь и его заместитель занимаются рядом вопросов, которые по должности не относятся к их компетенции.

Темы: Офис президентаЧерниговская область
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