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Депутат Бундестагу різко відповів прем’єру Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 00:24
Депутат Бундестагу різко відповів прем’єру Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus
Кізеветтер, фото з twitter ЄП

Депутат німецького Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер різко відреагував на останні заяви свого однопартійця, прем'єра землі Саксонія Міхаеля Кречмера.

Джерело: Кізеветтер у Twitter, цитує "Європейська правда"

Деталі: В інтерв’ю виданню Spiegel, опублікованому на вихідних, Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну, а також поставив під сумнів доцільність надання Києву танків Leopard.

"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в Росію?" – запитав він, закликавши натомість до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".

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На це Кізеветтер у вівторок написав Кречмеру, що з його позицією "Україна розпадеться, а Путін продовжить війну проти Молдови та країн Балтії".

"Мільйони українців покинуть свою батьківщину, і житло стане дефіцитним і в Саксонії. Тоді ви можете з повним правом забути про своє переобрання і про ХДС Саксонії", – додав депутат Бундестагу.

Нагадаємо: Це не перша подібна заява прем'єра Саксонії. Раніше він заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни. Також Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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