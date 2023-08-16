Депутат Бундестагу різко відповів прем’єру Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus

Депутат німецького Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер різко відреагував на останні заяви свого однопартійця, прем'єра землі Саксонія Міхаеля Кречмера.

Джерело: Кізеветтер у Twitter, цитує "Європейська правда"

Деталі: В інтерв’ю виданню Spiegel, опублікованому на вихідних, Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну, а також поставив під сумнів доцільність надання Києву танків Leopard.

"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в Росію?" – запитав він, закликавши натомість до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".

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На це Кізеветтер у вівторок написав Кречмеру, що з його позицією "Україна розпадеться, а Путін продовжить війну проти Молдови та країн Балтії".

"Мільйони українців покинуть свою батьківщину, і житло стане дефіцитним і в Саксонії. Тоді ви можете з повним правом забути про своє переобрання і про ХДС Саксонії", – додав депутат Бундестагу.

Mit Deiner Haltung zerfällt die #UKRAINE und #Putin setzt den Krieg gegen #Moldau und die baltischen Staaten fort. Millionen Ukrainer werden dann ihre Heimat verlassen und damit auch in Sachsen Wohnraum verknappen. Dann kannst Du Deine Wiederwahl und @cdusachsen zurecht vergessen ВІДЕО ДНЯ August 15, 2023

Нагадаємо: Це не перша подібна заява прем'єра Саксонії. Раніше він заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни. Також Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.

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