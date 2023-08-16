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Депутат Бундестага резко ответил премьеру Саксонии, который против поставок Украине ракет Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 00:24
Депутат Бундестага резко ответил премьеру Саксонии, который против поставок Украине ракет Taurus
Кизеветтер, фото из twitter ЕП

Депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер резко отреагировал на последние заявления своего однопартийца, премьера земли Саксония Михаэля Кречмера.

Источник: Кизеветтер в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Детали: В интервью изданию Spiegel, опубликованном на выходных, Кречмер выступил против поставок крылатых ракет Taurus в Украину, а также поставил под сомнение целесообразность предоставления Киеву танков Leopard.

"Действительно ли мы хотим смириться с тем, что немецкие ракеты могут попасть в Россию?" – спросил он, призвав вместо этого к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада".

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На это Кизеветтер во вторник написал Кречмеру, что с его позицией "Украина распадется, а Путин продолжит войну против Молдовы и стран Балтии".

"Миллионы украинцев покинут свою родину, и жилье станет дефицитным и в Саксонии. Тогда вы можете с полным правом забыть о своем переизбрании и о ХДС Саксонии", – добавил депутат Бундестага.

Напомним: Это не первое подобное заявление премьера Саксонии. Ранее он заявлял, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и скорейшего "дипломатического завершения" войны. Также Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян в ЕС.

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Германияпомощь Украине
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