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Повітряники попереджали про загрозу балістики і БпЛА в низці областей

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 00:44
Повітряники попереджали про загрозу балістики і БпЛА в низці областей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.RU

Вночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Запорізька, області – загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!"

Що передувало: Раніше повітряники повідомляли про те, що російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про загроза застосування ударних БпЛА для південних областей.

Згодом про загрозу ворожих безпілотників попередили Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку області.

В областях, де існувала загроза балістики, було скасовано тривогу.

За повідомленням повітряників о 01:27, велика група "Шахедів" заходить у гирло Дунаю, рухається у бік Ізмаїлу.

Після другої години ночі про загрозу застосування ворожих безпілотників було оголошено в Харківській області.

О 02:30 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

О 02:52 було оголошено відбій в усіх областях.

Теми: повітряна тривога
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