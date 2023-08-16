Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряники попереджали про загрозу балістики і БпЛА в низці областей

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 00:44
Повітряники попереджали про загрозу балістики і БпЛА в низці областей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.RU

Вночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Запорізька, області – загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!"

Що передувало: Раніше повітряники повідомляли про те, що російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України.

Реклама:

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про загроза застосування ударних БпЛА для південних областей.

Згодом про загрозу ворожих безпілотників попередили Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку області.

В областях, де існувала загроза балістики, було скасовано тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

За повідомленням повітряників о 01:27, велика група "Шахедів" заходить у гирло Дунаю, рухається у бік Ізмаїлу.

Після другої години ночі про загрозу застосування ворожих безпілотників було оголошено в Харківській області.

О 02:30 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

О 02:52 було оголошено відбій в усіх областях.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
повітряна тривога
В Україні була повітряна тривога через зліт МіГів у Росії
Повітряна тривога во всій Україні через зліт МіГів тривала годину
У Дніпрі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: