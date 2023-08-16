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Воздушники предупреждали об угрозе баллистики и БпЛА в ряде областей

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 00:44
Воздушники предупреждали об угрозе баллистики и БпЛА в ряде областей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.RU

Ночью 16 августа Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БПЛА в ряде областей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Запорожская, области - угроза применения баллистического вооружения с южного направления!"

Что предшествовало: Ранее воздушники сообщали о том, что российские войска во вторник вечером выпустили ударные дроны-камикадзе в направлении Украины.

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Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для южных областей.

Впоследствии об угрозе вражеских беспилотников предупредили Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую области.

В областях, где существовала угроза баллистики, была отменена тревога.

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По сообщению воздушников в 01:27, большая группа "Шахедов" заходит в устье Дуная, движется в сторону Измаила.

После двух часов ночи об угрозе применения вражеских беспилотников было объявлено в Харьковской области.

В 02:30 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

В 02:52 был объявлен отбой во всех областях.

Темы: воздушная тревога
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