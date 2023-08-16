Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 03:56
Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ – спротив
російський паспорт, ілюстративне фото ССО

Росіяни спричинили і посилюють гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях, аби поставити в залежність місцеве населення від своїх окупаційних адміністрацій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так, за час окупації на захоплених регіонах є зростання цін на товари, особливо продовольчі.

Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції, виробленої на підприємствах, які контролює противник".

Реклама:

Деталі: Також спротив повідомляє, що на Донеччині спостерігаються ускладнена ситуація з питною водою, а внаслідок так званого "мобілізаційних" заходів, ворог отримав неминучий дефіцит робочої сили.

Крім цього, за даними ЦНС, складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ, або отримувати паспорт ворога задля права на "соціальну допомогу".

Теми: окупаціяРосіякриза
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
окупація
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
Здача в "оренду" Криму неможлива, адже РФ швидко зажадає стати власником – Данілов
До маріупольської лікарні привезли 50 поранених окупантів після прильоту по їхній базі – міськрада
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: