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Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 03:56
Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ – спротив
російський паспорт, ілюстративне фото ССО

Росіяни спричинили і посилюють гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях, аби поставити в залежність місцеве населення від своїх окупаційних адміністрацій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так, за час окупації на захоплених регіонах є зростання цін на товари, особливо продовольчі.

Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції, виробленої на підприємствах, які контролює противник".

Деталі: Також спротив повідомляє, що на Донеччині спостерігаються ускладнена ситуація з питною водою, а внаслідок так званого "мобілізаційних" заходів, ворог отримав неминучий дефіцит робочої сили.

Крім цього, за даними ЦНС, складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ, або отримувати паспорт ворога задля права на "соціальну допомогу".

Теми: окупаціяРосіякриза
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