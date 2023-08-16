Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление

Россияне вызвали и усиливают гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы поставить в зависимость местное население от своих оккупационных администраций.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, за время оккупации на захваченных регионах есть рост цен на товары, особенно продовольственные.

Также фиксируется снижение оборотов производства и продажи продукции, произведенной на предприятиях, которые контролирует противник".

Детали: Также сопротивление сообщает, что в Донецкой области наблюдаются осложненная ситуация с питьевой водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мероприятий, враг получил неизбежный дефицит рабочей силы.

Кроме этого, по данным ЦНС, сложная ситуация с безопасностью и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину ВОТ с последующей "эвакуацией" на территорию РФ, или получать паспорт врага для права на "социальную помощь".