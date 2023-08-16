Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 03:56
Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление
российский паспорт, иллюстративное фото ССО

Россияне вызвали и усиливают гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы поставить в зависимость местное население от своих оккупационных администраций.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, за время оккупации на захваченных регионах есть рост цен на товары, особенно продовольственные.

Также фиксируется снижение оборотов производства и продажи продукции, произведенной на предприятиях, которые контролирует противник".

Реклама:

Детали: Также сопротивление сообщает, что в Донецкой области наблюдаются осложненная ситуация с питьевой водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мероприятий, враг получил неизбежный дефицит рабочей силы.

Кроме этого, по данным ЦНС, сложная ситуация с безопасностью и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину ВОТ с последующей "эвакуацией" на территорию РФ, или получать паспорт врага для права на "социальную помощь".

Темы: оккупацияРосcиякризис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
оккупация
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Сдача в "аренду" Крыма невозможна, ведь РФ быстро потребует стать собственником - Данилов
В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: