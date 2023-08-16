Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 03:56
Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление
российский паспорт, иллюстративное фото ССО

Россияне вызвали и усиливают гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы поставить в зависимость местное население от своих оккупационных администраций.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, за время оккупации на захваченных регионах есть рост цен на товары, особенно продовольственные.

Также фиксируется снижение оборотов производства и продажи продукции, произведенной на предприятиях, которые контролирует противник".

Детали: Также сопротивление сообщает, что в Донецкой области наблюдаются осложненная ситуация с питьевой водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мероприятий, враг получил неизбежный дефицит рабочей силы.

Кроме этого, по данным ЦНС, сложная ситуация с безопасностью и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину ВОТ с последующей "эвакуацией" на территорию РФ, или получать паспорт врага для права на "социальную помощь".

Темы: оккупацияРосcиякризис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оккупация
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Сдача в "аренду" Крыма невозможна, ведь РФ быстро потребует стать собственником - Данилов
В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: