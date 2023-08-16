ISW проаналізував, про що брехала влада РФ на форумі "Армія-2023"
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви представників Кремля на форумі "Армія-2023", які традиційно звинувачували Захід у "розпалюванні конфлікту" в Україні, а також заявляли, що "міжнародні санкції зміцнюють Росію".
Джерело: ISW
Деталі: У звіті інституту зазначається, що Кремль використовує форум "Армія-2023" у Москві (14-20 серпня) для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та "позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера".
Відтак, Міністерство оборони Росії заявило, що на форумі понад 77 000 представників з понад 1 500 підприємств російської оборонно-промислової бази представляють понад 28 500 оборонних і технічних розробок, і що на форумі присутні представники з понад 82 країн світу.
МО РФ стверджує, що Росія провела 14 двосторонніх зустрічей у перший день форуму.
Міністр оборони Китаю генерал-полковник Лі Шанфу виступив на форумі, щоб відзначити російсько-китайське стратегічне співробітництво і заявити про готовність Китаю до подальшої співпраці.
Крім того, вказують експерти, Мініоборони Росії представило на форумі кілька іранських безпілотників.
Російське відомство також позиціонувало себе як життєздатного довгострокового оборонного партнера і виробника озброєнь, проводячи бесіди про довгострокову російську військову підготовку, передбачуване впровадження штучного інтелекту у своє озброєння і системи управління, використання тривимірного друку для ремонту російського військово-морського флоту, а також про модернізацію вітчизняного аварійно-рятувального і підводного устаткування.
Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу зробили значною мірою шаблонні коментарі, які представляли російський уряд як такий, що ефективно відповідає російським зусиллям з нарощування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені і сприяючи міжнародному співробітництву проти Заходу.
Шойгу, зокрема, заявив 15 серпня на Московській міжнародній конференції з безпеки, що російська оборонно-промислова база за певний час виробила різноманітну зброю, танки, бронемашини і безпілотники, і стверджував, що можливості російського і радянського обладнання перевершують можливості західного.
Він стверджував, що західні санкції проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню на підприємствах ОПК, що, на думку аналітиків, є частиною давнього (і неправдивого) наративу Кремля з 2014 року про те, що міжнародні санкції зміцнюють Росію.
При цьому Шойгу заявляв, що українські ресурси і західні військові арсенали майже повністю вичерпані. Проте, за оцінками ISW, Росія не змогла мобілізувати свій ОПК для адекватної підтримки військових зусиль.
В огляді додають, що Путін повторив необґрунтовані заяви 15 серпня на Московській міжнародній конференції з безпеки про те, що Захід несе відповідальність за "розпалювання конфлікту" в Україні.
Шойгу і Путін повторили риторику, звинувачуючи Захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії, і виступили за поглиблення російських оборонних відносин з цими країнами і створення "багатополярного світового порядку".
"Шойгу також стверджував, що Захід спричинив ескалацію міжнародних конфліктів, включаючи "ситуацію навколо Тайваню".
Фахівці підсумовують: "Згадка Шойгу про Тайвань, ймовірно, вказує на постійні зусилля Росії зі створення партнерства "без обмежень" між Пекіном і Москвою, незважаючи на застереження з боку Китаю".
Ключові висновки ISW за 15 серпня:
- Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 15 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед у Луганській області та на заході Запорізької області.
- У ніч з 14 на 15 серпня російські війська завдали масштабного ракетного удару по цілях, розташованих переважно в українському тилу.
- Кремль використовує форум "Армія-2023" у Москві (14-20 серпня) для зміцнення двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера.
- Путін і Шойгу виступили зі значною мірою шаблонними коментарями, представляючи російський уряд як такий, що ефективно відповідає російським зусиллям з нарощування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені і сприяючи міжнародному співробітництву проти Заходу.
- Джерела, пов'язані з "ПВК Вагнер", підривають діяльність приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.
- Засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин продовжує коментувати питання, пов'язані з діяльністю компанії на африканському континенті, щоб залишатися активним в інформаційному просторі, але помітно утримується від коментарів щодо війни в Україні.
- Російське видання "Коммерсант" повідомило, що російська влада розробляє механізм повного контролю і відключення цивільних мобільних телекомунікаційних мереж у разі оголошення надзвичайної ситуації, можливо, пов'язаної з проукраїнськими транскордонними рейдами.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей і, за повідомленнями, просунулися вперед поблизу Сватового та Бахмута.
- Російський батальйон "Восток", який, зокрема, воює під Урожайним, заявив 15 серпня, що російські війська повністю втратили Урожайне, і звинуватив у втраті населеного пункту нестачу піхоти і техніки, проте ISW поки що не спостерігала візуального підтвердження того, що російські війська повністю відійшли з міста.
- За повідомленнями, добровольче формування "Башкортостанський полк" з російського суб'єкта федерації розгорнулося в Україні.
- Російська влада продовжує інтегрувати окуповані українські території в російську культурну та освітню сферу.