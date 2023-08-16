ISW проанализировал, о чем врали власти РФ на форуме "Армия-2023"

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления представителей Кремля на форуме "Армия-2023", которые традиционно обвиняли Запад в "разжигании конфликта" в Украине, а также заявляли, что "международные санкции укрепляют Россию".

Источник: ISW

Детали: В отчете института отмечается, что Кремль использует форум "Армия-2023" в Москве (14-20 августа) для развития двусторонних военно-политических отношений с другими государствами и "позиционирования себя как надежного и технологически развитого партнера".

Следовательно, Министерство обороны России заявило, что на форуме более 77 000 представителей из более 1 500 предприятий российской оборонно-промышленной базы представляют более 28 500 оборонных и технических разработок, и что на форуме присутствуют представители из более 82 стран мира.

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МО РФ утверждает, что Россия провела 14 двусторонних встреч в первый день форума.

Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу выступил на форуме, чтобы отметить российско-китайское стратегическое сотрудничество и заявить о готовности Китая к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того, указывают эксперты, Минобороны России представило на форуме несколько иранских беспилотников.

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Российское ведомство также позиционировало себя как жизнеспособного долгосрочного оборонного партнера и производителя вооружений, проводя беседы о долгосрочной российской военной подготовке, предполагаемом внедрении искусственного интеллекта в свое вооружение и системы управления, использовании трехмерной печати для ремонта российского военно-морского флота, а также о модернизации отечественного аварийно-спасательного и подводного оборудования.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу сделали в значительной степени шаблонные комментарии, которые представляли российское правительство как эффективно отвечающее российским усилиям по наращиванию вооруженных сил, изображая западные и украинские ресурсы как ограниченные и способствуя международному сотрудничеству против Запада.

Шойгу, в частности, заявил 15 августа на Московской международной конференции по безопасности, что российская оборонно-промышленная база за определенное время произвела разнообразное оружие, танки, бронемашины и беспилотники, и утверждал, что возможности российского и советского оборудования превосходят возможности западного.

Он утверждал, что западные санкции против России помогли увеличить отечественное производство военной техники благодаря импортозамещению на предприятиях ОПК, что, по мнению аналитиков, является частью давнего (и ложного) нарратива Кремля с 2014 года о том, что международные санкции укрепляют Россию.

При этом Шойгу заявлял, что украинские ресурсы и западные военные арсеналы почти полностью исчерпаны. Тем не менее, по оценкам ISW, Россия не смогла мобилизовать свой ОПК для адекватной поддержки военных усилий.

В обзоре добавляют, что Путин повторил необоснованные заявления 15 августа на Московской международной конференции по безопасности о том, что Запад несет ответственность за "разжигание конфликта" в Украине.

Шойгу и Путин повторили риторику, обвиняя Запад в создании нестабильности в Африке, Латинской Америке и Азии, и выступили за углубление российских оборонных отношений с этими странами и создание "многополярного мирового порядка".

"Шойгу также утверждал, что Запад вызвал эскалацию международных конфликтов, включая "ситуацию вокруг Тайваня".

Специалисты подытоживают: "Упоминание Шойгу о Тайване, вероятно, указывает на постоянные усилия России по созданию партнерства "без ограничений" между Пекином и Москвой, несмотря на предостережения со стороны Китая".

Ключевые выводы ISW за 15 августа: