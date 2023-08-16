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ССО показали, як спалили три одиниці техніки ворога

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 07:41
ССО показали, як спалили три одиниці техніки ворога
скриншот відео ССО

Сили спецоперацій ЗСУ знищили три одиниці техніки противника, зокрема машину техпідтримки разом з особовим складом.

Джерело: ССО

Дослівно: "Одразу три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони".

Деталі: Військові уточнили, що серед спаленої ворожої техніки – автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.

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Теми: ССОвійна
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