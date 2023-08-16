ССО показали, как сожгли три единицы техники врага

Силы спецопераций ВСУ уничтожили три единицы техники противника, в частности машину техподдержки вместе с личным составом.

Источник: ССО

Дословно: "Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны".

Детали: Военные уточнили, что среди сожженной вражеской техники – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк.