Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, как сожгли три единицы техники врага

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 07:41
ССО показали, как сожгли три единицы техники врага
скриншот видео ССО

Силы спецопераций ВСУ уничтожили три единицы техники противника, в частности машину техподдержки вместе с личным составом.

Источник: ССО

Дословно: "Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны".

Детали: Военные уточнили, что среди сожженной вражеской техники – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк.

Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
Силы спецопераций сожгли 4 единицы техники РФ на юге
Есть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО
"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: