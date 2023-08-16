ССО показали, как сожгли три единицы техники врага
Среда, 16 августа 2023, 07:41
Силы спецопераций ВСУ уничтожили три единицы техники противника, в частности машину техподдержки вместе с личным составом.
Источник: ССО
Дословно: "Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны".
Детали: Военные уточнили, что среди сожженной вражеской техники – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк.
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