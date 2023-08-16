Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, как сожгли три единицы техники врага

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 07:41
ССО показали, как сожгли три единицы техники врага
скриншот видео ССО

Силы спецопераций ВСУ уничтожили три единицы техники противника, в частности машину техподдержки вместе с личным составом.

Источник: ССО

Дословно: "Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны".

Детали: Военные уточнили, что среди сожженной вражеской техники – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
ССО
Силы спецопераций сожгли 4 единицы техники РФ на юге
Есть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО
"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: