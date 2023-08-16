Втрати ворога: захисники "відмінусували" ще 650 окупантів і 11 танків
Середа, 16 серпня 2023, 07:48
За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків, 24 артсистеми, 10 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4324 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
- артилерійських систем – 5152 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
- кораблів /катер ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
- спеціальної техніки ‒ 773 (+4).