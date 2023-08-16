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Втрати ворога: захисники "відмінусували" ще 650 окупантів і 11 танків

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 07:48
Втрати ворога: захисники відмінусували ще 650 окупантів і 11 танків
українські захисники, фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків, 24 артсистеми, 10 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4324 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
  • артилерійських систем – 5152 (+24) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
  • кораблів /катер ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
  • спеціальної техніки ‒ 773 (+4).

Теми: війнаГенштаб
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