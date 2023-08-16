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Потери врага: защитники "отминусовали" еще 650 оккупантов и 11 танков

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 07:48
Потери врага: защитники отминусовали еще 650 оккупантов и 11 танков
украинские защитники, фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 650 захватчиков, 11 танков, 24 артсистемы, 10 боевых бронированных машин и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 255570 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 4324 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 8380 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 5152 (+24) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средств ПВО – 485 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4248 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 1404 (+17) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30) ед,
  • специальной техники – 773 (+4).

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Темы: войнаГенштаб
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