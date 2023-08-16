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Держсекретар США закликав Конгрес надати Україні додаткові кошти

"Європейська правда"Середа, 16 серпня 2023, 08:30
Держсекретар США закликав Конгрес надати Україні додаткові кошти
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України.

Джерело: Блінкен під час брифінгу, "Європейська правда"

Пряма мова: "Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон про додаткове фінансування негайно".

Деталі: Він нагадав, що минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24,1 мільярда доларів, щоб "продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які потерпають від наслідків російської війни".

За його словами, Держдепартамент працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні стримувати російську агресію і захищатися від неї.

Пряма мова: "Україна повинна мати чітке уявлення про довготривалий характер нашої підтримки і підтримки багатьох інших країн, які нададуть Україні аналогічні зобов'язання.  Президент Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії".

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась. 

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Теми: СШАгроші
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