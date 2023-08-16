Госсекретарь США призвал Конгресс предоставить Украине дополнительные средства

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

Источник: Блинкен во время брифинга, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно".

Детали: Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, которые страдают от последствий российской войны".

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По его словам, Госдепартамент работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.

Прямая речь: "Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии".

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, поскольку республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

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