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Госсекретарь США призвал Конгресс предоставить Украине дополнительные средства

"Европейская правда"Среда, 16 августа 2023, 08:30
Госсекретарь США призвал Конгресс предоставить Украине дополнительные средства
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

Источник: Блинкен во время брифинга, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно".

Детали: Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, которые страдают от последствий российской войны".

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По его словам, Госдепартамент работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.

Прямая речь: "Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии".

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, поскольку республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

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Темы: СШАденьги
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