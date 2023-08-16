Повітряні сили знищили 13 "Шахедів", які атакували портову інфраструктуру

Сили протиповітряної оборони збили 13 безпілотників росіян, які вночі 16 серпня атакували портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей.

Джерело: командування Повітряних сил

Дослівно: "Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

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Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей".

Деталі: В Повітряних силах зазначили, що про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація.