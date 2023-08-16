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ВСУ уничтожили 13 "Шахедов", которые атаковали портовую инфраструктуру

Алена МазуренкоСреда, 16 августа 2023, 08:47
ВСУ уничтожили 13 Шахедов, которые атаковали портовую инфраструктуру

Силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников россиян, которые ночью 16 августа атаковали портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей.

Источник: командование Воздушных сил

Дословно: "Ночью 16 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей".

Детали: В Воздушных силах отметили, что о последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация.

Темы: Одесская областьШахедвойна
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