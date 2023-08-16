Атака дронів на Одещину: влучили в склади та зерносховища одного з портів Дуная
Середа, 16 серпня 2023, 09:00
Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.
Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер
Пряма мова: "Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.
Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області.
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Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС."
Деталі: Кіпер додав, що наразі немає інформації про загиблих і постраждалих.
Силами та засобами Повітряних сил над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.
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