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Атака дронів на Одещину: влучили в склади та зерносховища одного з портів Дуная

Альона Мазуренко Середа, 16 серпня 2023, 09:00
Атака дронів на Одещину: влучили в склади та зерносховища одного з портів Дуная
Фото наслідків атак: ОК Південь

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер

Пряма мова: "Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.

Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС."

 

Деталі: Кіпер додав, що наразі немає інформації про загиблих і постраждалих.

Силами та засобами Повітряних сил над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.

 
 

Теми: Одеська областьобстрілпортивійна
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