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Атака дронов в Одесской области: попали в склады и зернохранилища одного из портов Дуная

Алена МазуренкоСреда, 16 августа 2023, 09:00
Атака дронов в Одесской области: попали в склады и зернохранилища одного из портов Дуная
Фото последствий атак: ОК Юг

В результате вражеской атаки в Одесской области пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Прямая речь: "Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

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В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС."

 

Детали: Кипер добавил, что пока нет информации о погибших и пострадавших.

Силами и средствами Воздушных сил над Одесской областью было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников.

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Темы: Одесская областьобстрелпортывойна
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