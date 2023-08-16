Атака дронов в Одесской области: попали в склады и зернохранилища одного из портов Дуная

В результате вражеской атаки в Одесской области пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Прямая речь: "Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС."

Детали: Кипер добавил, что пока нет информации о погибших и пострадавших.

Силами и средствами Воздушных сил над Одесской областью было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников.