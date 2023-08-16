Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Середа, 16 серпня 2023, 09:05
Неподалік Харкова зафіксували ворожі дрони Shahed, спрацювала ППО.
Джерело: Суспільне, мапа тривог, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: В області оголошена повітряна тривога з 07:40. Суспільне повідомляло про звуки вибухів у місті.
Синєгубов закликав жителів Харкова перебувати в укриттях до відбою.
Оновлено: Тривогу скасували об 09:11.
Пряма мова Синєгубова: "У Харківському районі зафіксували ворожі Shahed. Дякуємо силам ППО".