Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 09:05
Неподалік Харкова зафіксували Шахеди, спрацювала ППО
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ УП

Неподалік Харкова зафіксували ворожі дрони Shahed, спрацювала ППО.

Джерело: Суспільне, мапа тривог, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: В області оголошена повітряна тривога з 07:40. Суспільне повідомляло про звуки вибухів у місті.

Синєгубов закликав жителів Харкова перебувати в укриттях до відбою.

Реклама:

Оновлено: Тривогу скасували об 09:11.

Пряма мова Синєгубова: "У Харківському районі зафіксували ворожі Shahed. Дякуємо силам ППО".

Теми: Харківвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Харків
Біля Харкова чоловік підірвався на "пелюстці"
Харків під обстрілом окупантів
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: