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Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 09:05
Неподалік Харкова зафіксували Шахеди, спрацювала ППО
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ УП

Неподалік Харкова зафіксували ворожі дрони Shahed, спрацювала ППО.

Джерело: Суспільне, мапа тривог, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: В області оголошена повітряна тривога з 07:40. Суспільне повідомляло про звуки вибухів у місті.

Синєгубов закликав жителів Харкова перебувати в укриттях до відбою.

Оновлено: Тривогу скасували об 09:11.

Пряма мова Синєгубова: "У Харківському районі зафіксували ворожі Shahed. Дякуємо силам ППО".

Теми: Харківвибух
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