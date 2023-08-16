Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Среда, 16 августа 2023, 09:05
Неподалеку от Харькова зафиксировали вражеские дроны Shahed, сработала ПВО.
Источник: Суспильне, карта тревог, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: В области объявлена воздушная тревога с 07:40. Суспильне сообщало о звуках взрывов в городе.
Синегубов призвал жителей Харькова находиться в укрытиях до отбоя.
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Обновлено: Тревогу отменили в 09:11.
Прямая речь Синегубова: "В Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed. Спасибо силам ПВО".
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