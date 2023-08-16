Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 09:05
Неподалеку от Харькова зафиксировали Шахеды, сработала ПВО
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ УП

Неподалеку от Харькова зафиксировали вражеские дроны Shahed, сработала ПВО.

Источник: Суспильне, карта тревог, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В области объявлена воздушная тревога с 07:40. Суспильне сообщало о звуках взрывов в городе.

Синегубов призвал жителей Харькова находиться в укрытиях до отбоя.

Обновлено: Тревогу отменили в 09:11.

Прямая речь Синегубова: "В Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed. Спасибо силам ПВО".

Темы: Харьковвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Харьков
Возле Харькова мужчина подорвался на "лепестке"
Харьков под обстрелом оккупантов
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: