Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 09:05
Неподалеку от Харькова зафиксировали Шахеды, сработала ПВО
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ УП

Неподалеку от Харькова зафиксировали вражеские дроны Shahed, сработала ПВО.

Источник: Суспильне, карта тревог, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В области объявлена воздушная тревога с 07:40. Суспильне сообщало о звуках взрывов в городе.

Синегубов призвал жителей Харькова находиться в укрытиях до отбоя.

Реклама:

Обновлено: Тревогу отменили в 09:11.

Прямая речь Синегубова: "В Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed. Спасибо силам ПВО".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Харьков
Возле Харькова мужчина подорвался на "лепестке"
Харьков под обстрелом оккупантов
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: