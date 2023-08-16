Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

Джерело: огляд британського Міністерства оборони за 16 серпня у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання ударних дронів.

Ефективність цього озброєння була неоднозначною, оскільки Україна навчилась збивати більшість дронів такого типу.

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Пряма мова: "Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності в постачанні ударних БПЛА в найближчі місяці. Однак поки що залишається залежною від компонентів і всього озброєння з Ірану, що постачається переважно через Каспійське море".

Нагадаємо:

У попередньому огляді британська розвідка розповідала, як глава Чечні Рамзан Кадиров намагається довести свою лояльність президенту РФ Владіміру Путіну.

В огляді за 14 серпня відзначалася роль боротьби за плацдарми на лівому березі під Херсоном.