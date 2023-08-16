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Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 09:39
Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва. 

Джерело: огляд британського Міністерства оборони за 16 серпня у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання ударних дронів.

Ефективність цього озброєння була неоднозначною, оскільки Україна навчилась збивати більшість дронів такого типу.

Пряма мова: "Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності в постачанні ударних БПЛА в найближчі місяці. Однак поки що залишається залежною від компонентів і всього озброєння з Ірану, що постачається переважно через Каспійське море".

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Теми: ШахедРосіяВелика Британія
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