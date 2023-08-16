Россия начала производить собственные Shahed – разведка Британии

Разведка Великобритании сообщает, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

Источник: обзор британского Министерства обороны за 16 августа в Twitter, "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки ударных дронов.

Эффективность этого вооружения была неоднозначной, поскольку Украина научилась сбивать большинство дронов такого типа.

Реклама:

Прямая речь: "Россия, вероятно, стремится достичь самодостаточности в поставках ударных БПЛА в ближайшие месяцы. Однако пока остается зависимой от компонентов и всего вооружения из Ирана, поставляемого преимущественно через Каспийское море".

Напомним:

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, как глава Чечни Рамзан Кадыров пытается доказать свою лояльность президенту РФ Владимиру Путину.

В обзоре за 14 августа отмечалась роль борьбы за плацдармы на левом берегу под Херсоном.