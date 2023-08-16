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Росіяни зранку обстріляли центр Херсона та область: 5 поранених

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 12:50
Росіяни зранку обстріляли центр Херсона та область: 5 поранених
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові вранці завдали ударів по центру Херсона та області – у місті поранені троє, в області дістали поранення двоє; ще двоє жителів селищ постраждали під час нічної атаки.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: В ОВА просять не виходити на вулицю. Оголошена повітряна тривога.

Оновлено: Прокудін повідомив, що ворог у Херсоні вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. 

Пряма мова: "Один із постраждалих – пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина". 

Більше деталей: У Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. 

У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. 

Крім того, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі.

Теми: Херсонвійнаобстріл
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